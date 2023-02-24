Розовый маникюр на весну 2023: ТОП-10 нежных идей

Идеи розового маникюра, которые вы захотите повторить.

Автор: Мельник Анна

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Розовый — определенно хит сезона. В образах в стиле total pink уже появились певица и актриса Дженнифер Лопес, телезвезда Ким Кардашьян и супермодель Карли Клосс. Отметим, что все оттенки розового несомненно повышают настроение и выглядят максимально по-весеннему: от самого нежного до самого яркого. Однако особое внимание хотим обратить именно на нежные оттенки — такой маникюр подойдет для любого случая. К тому же, ненавязчивый дизайн отлично смотрится на ногтях разной длины — достоинств не перечесть.

Модный розовый маникюр на весну 2023 pinterest

Кстати, однотонные розовые маникюры тоже выглядят очень стильно. Можете носить такие ногти соло, а можете дополнять красивыми акцентами. Советуем присмотреться к:

цветам

френчу

блесткам

градиенту

Мы собрали 10 нежных идей розового маникюра, которые обязательно стоит добавить в свое «избранное».

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