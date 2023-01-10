Камалия показала подарок от Залужного
Звезда поделилась, что получила в подарок на Рождество.
Камалия с мужем.
instagram kamaliyaofficial
Украинская певица Камалия показала, что Главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный подарил им с мужем Мохаммадом Захуром на Рождество. В Инстаграме звезда поделилась снимками, на которых генерал подписывает обложку TIME с собой.
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Подарок Залужного на Рождество.
instagram kamaliyaofficial
"Лучший подарок нам с Захуром на Рождество! Спасибо, господин главнокомандующий," - подписала певица.
Подарок Залужного на Рождество.
instagram kamaliyaofficial
Ранее мы писали, что Нина Матвиенко заявила, что хочет замуж за главнокомандующего ВСУ.