"Как Дженнифер Лопес, только младше": Травести-дива Монро показала себя 23 года назад

Звезда показала, как изменилась с 2000 года.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская травести-дива Монро поделилась коллажем из двух фото - 2000 и 2023 года. В Фейсбуке звезда продемонстрировала, как поменялась ее внешность за 23 года.

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В начале 21 века Монро была с вьющимися блондинистыми волосами, а лицо - крупнее, чем сейчас. На снимке, который сделан в 2021 году, травести похудевшая, с другой прической и со сменившимся стилем.

"Моя первая книга на украинском будет называться "Консервант," - с юмором подписала Монро.

Архивное сравнение Монро. instagram monritta

В комментариях поклонники восторженно засыпали комплиментами Монро: "Как Дженнифер Лопес, только младше", "Ведьма. Как это тебе удается с каждым годом выглядеть все лучше и лучше?".

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