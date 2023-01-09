"Как Дженнифер Лопес, только младше": Травести-дива Монро показала себя 23 года назад
Звезда показала, как изменилась с 2000 года.
Травести-дива Монро.
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Украинская травести-дива Монро поделилась коллажем из двух фото - 2000 и 2023 года. В Фейсбуке звезда продемонстрировала, как поменялась ее внешность за 23 года.
Читай также: "Новая краля": Травести-дива Монро заявила о новой девушке ОстапчукаВ начале 21 века Монро была с вьющимися блондинистыми волосами, а лицо - крупнее, чем сейчас. На снимке, который сделан в 2021 году, травести похудевшая, с другой прической и со сменившимся стилем.
"Моя первая книга на украинском будет называться "Консервант," - с юмором подписала Монро.
Архивное сравнение Монро.
instagram monritta
В комментариях поклонники восторженно засыпали комплиментами Монро: "Как Дженнифер Лопес, только младше", "Ведьма. Как это тебе удается с каждым годом выглядеть все лучше и лучше?".
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