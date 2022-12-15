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Друг Винника показал их совместное фото

Певец пропал из информационного пространства.

Автор: Шапарь Анастасия
Друг Винника показал их совместное фото
Олег Винник лечится в Германии.
instagram olegg.vynnyk

Украинский военнослужащий, муж певицы Оксаны Билозир и бывший директор дворца "Украина" - Роман Недзельский - поделился серией фотографий в Фейсбуке, посвятив "круглой дате" своего нахождения в рядах ВСУ. Один из снимков - с певцом Олегом Винником.

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Недзельский многие годы дружит с украинским сердцеедом. На совместном фото звездные приятели запечатлены в Берлине, Германия. Когда было сделано фото - неизвестно. Однако, Олег Винник пропал с информационного пространства. По словам его друзей, артист находится на лечении в Германии, однако дистанционно помогает Украине и ВСУ. 

"Сегодня мой 300-й день в украинской армии и 293-й день войны. Жизнь изменилась на 180º, много всего было, много еще, надеюсь, будет. Победа за нами! Слава Украине!" – подписал Роман.

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Теги:
Олег Винник

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