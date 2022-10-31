АфишаАфиша
Русский Українська

"У меня все прозрачно": Гордон поведал, на какие деньги живет его семья в войну

Ведущий признался, что медиаресурсы стали неприбыльными.

Автор: Шапарь Анастасия
"У меня все прозрачно": Гордон поведал, на какие деньги живет его семья в войну
Дмитрий Гордон.
instagram gordondmytro

Украинский журналист Дмитрий Гордон откровенно признался, на какие средства живет его семья в военное время. В интервью Анне Олицкой интервьюер поведал, что на медиабизнес вторжение сказалось очень серьезно. Все ресурсы Гордона пытались атаковать российские оккупанты. 

Читай также: Гордон поздравил себя в день рождения – какие желания у журналиста

Дмитрий отметил, что сейчас доход приносит только монетизация YouTube.

"Монетизация упала, потому что Россия не монетизируется. На жизнь более или менее хватает. У меня было интервью до войны, на котором я заработал 70 тысяч долларов. Это с Сергеем Пугачевым, набравшим где-то 18 миллионов просмотров. Я не скрываю, у меня все прозрачно. Кстати, мы не занимаемся "черными наличными", рекламы тоже нет," - подчеркнул Гордон. 

Также ведущий добавил, что еще небольшой доход его семье приносит недвижимость, которую они сдают в аренду. Новостной сайт, наоборот, стал неприбыльным. 

"Немного аренды и пожалуй YouTube, но это, наверное, и затраты, ведь сайт сегодня неприбылен из-за войны. Рекламы сейчас нет, все рухнуло. Но я не переживаю по этому поводу, потому что люди теряют сегодня столько, что это просто ужас," - рассказал Дмитрий. 

Ранее мы писали, что голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан показал, как обучается умению стрелять из автомата.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Дмитрий Гордон

Статьи по теме

Гордон поздравил себя в день рождения – какие желания у журналиста
Гордон поздравил себя в день рождения – какие желания у журналиста
Гордон показал, как люди в РФ шарахаются от журналиста-гетеросексуала
Гордон показал, как люди в РФ шарахаются от журналиста-гетеросексуала
Гордон показал, как "суровый русский" удаляет себе зуб плоскогубцами
Гордон показал, как "суровый русский" удаляет себе зуб плоскогубцами
Гордон оценил поздравление Путину от актрисы из Моей прекрасной няни
Гордон оценил поздравление Путину от актрисы из Моей прекрасной няни
Гордон намекнул на роман Оксаны Марченко и Путина
Гордон намекнул на роман Оксаны Марченко и Путина
Из-за могилизации: Гордон показал, как россияне ломают себе ноги
Из-за могилизации: Гордон показал, как россияне ломают себе ноги

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK