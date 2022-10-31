"У меня все прозрачно": Гордон поведал, на какие деньги живет его семья в войну

Ведущий признался, что медиаресурсы стали неприбыльными.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский журналист Дмитрий Гордон откровенно признался, на какие средства живет его семья в военное время. В интервью Анне Олицкой интервьюер поведал, что на медиабизнес вторжение сказалось очень серьезно. Все ресурсы Гордона пытались атаковать российские оккупанты.

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Дмитрий отметил, что сейчас доход приносит только монетизация YouTube.

"Монетизация упала, потому что Россия не монетизируется. На жизнь более или менее хватает. У меня было интервью до войны, на котором я заработал 70 тысяч долларов. Это с Сергеем Пугачевым, набравшим где-то 18 миллионов просмотров. Я не скрываю, у меня все прозрачно. Кстати, мы не занимаемся "черными наличными", рекламы тоже нет," - подчеркнул Гордон.

Также ведущий добавил, что еще небольшой доход его семье приносит недвижимость, которую они сдают в аренду. Новостной сайт, наоборот, стал неприбыльным.

"Немного аренды и пожалуй YouTube, но это, наверное, и затраты, ведь сайт сегодня неприбылен из-за войны. Рекламы сейчас нет, все рухнуло. Но я не переживаю по этому поводу, потому что люди теряют сегодня столько, что это просто ужас," - рассказал Дмитрий.

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