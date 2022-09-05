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В Нигерии иностранным актерам запрещено сниматься в рекламе

Нигерия стала первой страной, которая ввела подобный запрет.

Автор: Шапарь Анастасия
В Нигерии иностранным актерам запрещено сниматься в рекламе
Osuenhe (Osi) Ugonoh - польская модель нигерийского происхождения.
открытые источники

В Нигерии больше не смогут сниматься в рекламе иностранные актеры. Власть страны решилась на это в рамках кампании по развитию местных талантов. Об этом сообщает фешн-канал MUR.

Согласно запрету, в нигерийской рекламе смогут сниматься только темнокожие актеры. Первой рекламной кампанией после введения ограничения стала кампания Guinness под девизом "Черное сияет ярче", в которой снялись исключительно местные таланты. 

Отметим, что Нигерия - первая страна, которая пошла на такой шаг. Теперь компании, которые хотят снять иностранную модель в рекламе, должны будут заплатить стране тариф в размере 100 тыщ найр (около $240).

Ранее мы писали, что жена Арестовича рассказала о традициях в их семье. Даже в такое сложное время романтика не покидает их пару. 

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Теги:
реклама, актеры, темнокожая актриса

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