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Новая пассия бывшего Лорак сверкнула бюстом на закате в Турции

Лилия Реус отдыхает на родине Мурата Налчаджиоглу. На море женщина не забывает фотографироваться.

Автор: Дмитрий Сыч
Новая пассия бывшего Лорак сверкнула бюстом на закате в Турции
У Лилии есть дочь София
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Украинская визажистка и блогерша Лилия Реус, которая встречается в бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу, порадовала подписчиков свежими кадрами с отдыха. В геолокации к инстаграм-постам она указала турецкий курорт Олюдениз – Фетхие, Мугла.

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Для двух кадров, сделанных, судя по всему на закате, Лилия позировала в высоких рваных шортах и белом топе. Сперва она снялась стоя на фоне пляжного бара. Потом – сидя за столиком, позволив рассмотреть свое декольте.

instagram __l_i_l_i_a___

instagram __l_i_l_i_a___

Подписи к фото Реус не оставила. Зато на слова не скупились инстаграмщики:

  • "Просто красота".
  • "Невероятно красивая".
  • "Красивая девочка, Мурат счастливчик".
  • "Красотка! "
  • "Такой мечтательный взгляд! Прекрасные фото".

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Ранее мы писали о том, что на новых кадрах единственная дочь Ани Лорак выглядит более полной, чем раньше. Девочку показал у себя в Инстаграме ее отец.

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Теги:
отдых, Турция, Ани Лорак, грудь, Мурат Налчаджиоглу

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