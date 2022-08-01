Новая пассия бывшего Лорак сверкнула бюстом на закате в Турции
Лилия Реус отдыхает на родине Мурата Налчаджиоглу. На море женщина не забывает фотографироваться.
Украинская визажистка и блогерша Лилия Реус, которая встречается в бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу, порадовала подписчиков свежими кадрами с отдыха. В геолокации к инстаграм-постам она указала турецкий курорт Олюдениз – Фетхие, Мугла.
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Для двух кадров, сделанных, судя по всему на закате, Лилия позировала в высоких рваных шортах и белом топе. Сперва она снялась стоя на фоне пляжного бара. Потом – сидя за столиком, позволив рассмотреть свое декольте.
Подписи к фото Реус не оставила. Зато на слова не скупились инстаграмщики:
- "Просто красота".
- "Невероятно красивая".
- "Красивая девочка, Мурат счастливчик".
- "Красотка! "
- "Такой мечтательный взгляд! Прекрасные фото".
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Ранее мы писали о том, что на новых кадрах единственная дочь Ани Лорак выглядит более полной, чем раньше. Девочку показал у себя в Инстаграме ее отец.