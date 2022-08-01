Год какого животного 2028 по восточному календарю и чего ожидать

26 января 2028 года по китайскому или восточному календарю наступит время Желтой Земляной Обезьяны.

Автор: Шапарь Анастасия

Покровителем 2028 года будет Земляная Обезьяна. Данный период обещает быть финансово успешным и плодотворным. Символ года поспособствует продвижению по карьерной лестнице и расширению творческого потенциала.

Как подружиться с Желтой Земляной Обезьяной, чтобы она покровительствовала весь год, - далее в материале.

Какое животное символизирует 2028 год и что оно означает

Китайский символ Обезьяна - это мотиватор, инноватор, импровизатор, которому свойственны любознательность, уверенность, общительность, вежливость, объективность, интеллект. Иногда представители знака могут быть эгоистичными, безрассудными, манипуляторами, ревнивцами, подозрительными и пафосными.

В 2028 году стихией Обезьяны будет Земля, которая символизирует плодородие, надежность, семейные традиции. Цвет покровителя года - насыщенный желтый, символизирующий постоянство, успех и сдержанность.

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Считается, что рожденные в год Обезьяны - это спокойные и рассудительные люди, которым свойственны острый ум, остроумие и высокий интеллект.

Обезьяна никогда не будет плясать под чью-то дудку. Это независимая личность, которая сама привыкла диктовать условия.

Когда начнется год Обезьяны в 2028 году

Год Желтой Земляной Обезьяны начинается 23 января 2028 года и завершится 9 февраля 2029 года.

Желтая Земляная Обезьяна 2028 - в чем встречаем год

Символ года обожает, чтобы ею восхищались. Обезьяна всегда выбирает красоту и стиль, поэтому стоит подойти к выбору наряда тщательно. Важно, чтобы в наряде сочетались удобность и красота.

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Девушкам стоит обратить внимание на платье или брючный наряд. Среди цветов - все оттенки желтого, зеленого, синего. Также покровительница года обожает блестящее, поэтому можно смело выбирать наряд с пайетками или массивными цепями.

Желтая Земляная Обезьяна 2028 - что приготовить на стол

Планируя новогоднюю ночь, стоит собрать за одним столом семьи и друзей. Стоит позаботиться о досуге, так как Обезьяна - еще та озорница, которая любит танцы, юмор, игры и розыгрыши.

Праздничный стол должен напоминать покровительнице тропическую стихию. Скатерть яркого оттенка, фрукты, коктейли с трубочками - дайте волю фантазии. Также нет ограничения насчет мяса: на стол можно приготовить все - и свинину, и говядину, и птицу, и кролика.

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Также Обезьяна оценит "зеленые" салаты и изобилие овощей.

Каким будет 2028 год по восточному гороскопу

Крыса

Покровитель года не будет препятствовать порывам маленького грызуна. 2028 год обещает быть финансово стабильным - щедрая обезьяна поделится накопленными за 12 лет отдыха сокровищами. Но мышь не из тех животных, что довольствуется малым. Поэтому, возможно, удастся найти дополнительный источник дохода или открыть свой бизнес.

Для одиноких знаков Желтая Земляная Обезьяна приготовила немало приятных встреч и весьма интересных знакомств. Чтобы не потерять счастье, не будьте "серой мышкой": можно сменить имидж, уделяйте время себе и куча восторженных поклонников не заставят себя ждать.

Бык

Трудолюбивого и упрямого знака хитрой обезьяне не удастся сбить с правильного пути. Упорство и целеустремленность будут оценены по достоинству, поэтому повышение на работе не за горами.

В личной жизни в 2028 году не намечается никаких серьезных изменений: домашние будут во всем помогать и поддерживать. В конце года Обезьяна пригласит посетить любимые ею жаркие страны - отдых на берегу моря станет наградой за труд.

Тигр

Год Обезьяны даст представителям море возможностей для творческого самовыражения. Астрологи обещают, что знаку будет сопутствовать бешеный успех во всех сферах. Природный оптимизм поможет преодолевать все преграды на пути к цели. Коллеги будут немного завидовать и заражаться работоспособностью Тигра.

Необычайный душевный и эмоциональный подъем отразится также на отношениях с половинкой.

Кролик

Представителям знака в 2028 году не удастся отсидеться в углу. Обезьяна заставит выйти из укрытия и включиться в водоворот событий. Фортуна улыбнется и заставит ничего не бояться. Стоит сбросить маску труса, так как всем известно, что это только прикрытие. Стоит проявить себя в творчестве: живописи, литературе, рукоделии. Обезьяна поможет талантам вырваться наружу.

Также покровительница внесет коррективы в личную жизнь, поэтому стоит разрушить привычный образ жизни и отправиться в путешествие вдвоем.

Дракон

Обезьяна склонится перед мощью и величием Дракона и с поклоном отойдет в сторону. Все начинания заранее обречены на успех: не упускайте новых перспектив, расправьте крылья и уверенно летите вперед.

В личной жизни стоит проявить несвойственную для представителей знака мягкость. Домочадцы по достоинству оценят перевоплощение, а половинка наконец-то переведет дух. За холостых Драконов Обезьяна спокойна: найти себе пару для них не составит особого труда.

Змея

Обезьяна не делает поблажек, поэтому Змее придется выползти из уголка и быть в гуще событий. 2028 год - это благоприятное время для решения проблем и реализации творческих замыслов. Природная тяга к достатку и благополучию будет удовлетворена. Даже если путь будет закрыт, она все равно найдет потайную лазейку и добьется своего.

Мудрость знака позволит сохранить мир и гармонию в семье в беспокойный год. В любовной сфере намечается череда незабываемых сюрпризов, которые вам преподнесет вторая половинка.

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Лошадь

Лошадям понравится богатый на события и испытания 2028 год. Покровительница года полностью поддерживает тружениц и окажет посильную помощь. Стоит подумать, правильно ли расставляете приоритеты, ведь в жизни есть вещи и поважнее работы.

Если знаку предстоит переключиться на личную жизнь, то Лошадь не пожалеет - флирт может перерасти в сильное чувство. Семейные представители могут потерять семью в погоде за деньгами и карьерой. Поэтому иногда нужно оставить все профессиональные проблемы за дверью и окунуться в объятиях партнера.

Коза

Представитель знака сможет заняться любимым делом: умиротворенно лежать на зеленом лугу и лениво пощипывать сочную травку. Даже Обезьяна оставит в покое, отдавая дань подвигам и заслугам Козы в 2027 году. 2028 год подарит возможность для творческого самовыражения, что непременно отразиться и на финансовой сфере. На работе не ожидается никаких резких взлетов и падений.

В личной жизни желательно проявить сдержанность и включить холодную голову. Не исключено, что на горизонте замаячит новый роман, возможно, с несвободным партнером. Но лучше не стоит лезть в чужой огород. Многим семейным Козам год подарил долгожданное пополнение в семействе. Для одиноких Коз наступит время относительного спокойствия на любовном фронте.

Обезьяна

Это явно будет лучший год для представителей знака. На работе и дома – везде Обезьяна будет в центре внимания. Успехи в личной жизни будут менее заметны, но лишь потому, что представители знака слишком будут увлечены собственной персоной и на время забудут о своем спутнике.

Петух

Свободолюбивой обезьяне отлично подойдет такой соратник, как бойкий и самодостаточный петух. Вместе они покорят все вершины. Излишняя самоуверенность птицы в 2028 году не будет проблемой: лидерские качества не останутся без внимания ни на работе, ни в личной жизни.

Одиноким представителям Обезьяна приготовила сюрприз: сногсшибательную историю любви, которая грозит закончиться пышной свадьбой. Семейным Петухам не стоит ждать переполоха, все будет идти в привычном русле.

Собака

Обезьяна будет помогать в обустройстве дома, поэтому 2028 год - самое время сделать ремонт. Однако перемены хороши только в небольших масштабах. Не время для смены работы или места жительства, поэтому лучше найти приятные моменты в уже имеющемся привычном укладе жизни.

Постоянство желательно и в личной жизни. Не следует искать новую любовь. Лучше вдохнуть новую жизнь в отношения со второй половинкой, отчего с новой силой вновь разгорится пламя любви.

Свинья

Любящая беззаботную и сытую жизнь Свинья найдет в лице Обезьяны неплохого товарища, поэтому их тандем взорвет серость будней. Представители могут смело браться за любые творческие проекты.

Свинья будет звездой любой компании и мероприятия, а Обезьяна не позволит пробыть в одиночестве и обязательно подстроит судьбоносную встречу. Для семейных свинок 2028 год будет богат на романтические минуты и эмоциональную близость. Также астрологи отмечают, что в год Обезьяны появятся новые знакомства, которые перерастут в крепкую дружбу.