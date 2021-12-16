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Леся Никитюк показала стройные ноги в шикарном платье

Теледива обратилась к поклонникам, что поможет начинающему бизнесу, который расскажет о себе в комментариях.

Автор: Шапарь Анастасия
Леся Никитюк показала стройные ноги в шикарном платье
Леся показала себя в шикарном вечернем платье.
instagram lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новой серией фото, где теледива предстает в шикарном образе. Красивыми снимками звезда сопроводила серьезный пост о начинающем бизнесе.

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Леся показалась подписчикам в шикарном черном платье в пол, отделанном пайетками. Подчеркивает длину ног высокий вырез. Дополнила образ модными черными туфлями. В макияже сделала акцент на глаза.

Леся предложила свою помощь начинающему бизнесу.
Леся предложила свою помощь начинающему бизнесу.
instagram lesia_nikituk

В подписи к серии фото звезда обратилась к поклонникам, рассказав о предновогодней традиции, которую придумала сама.

"В предновогоднее время по традиции, которую я сама себе придумала, делаю добрые дела и приношу максимальную пользу людям. Если вы бы хотели, чтобы я рассказала о вашем бизнесе и сделала распаковку вашего продукта у себя в сториз абсолютно бесплатно, вам нужно сделать несколько действий," - сообщила Леся.

Никитюк показала стройные ноги в потрясном платье.
Никитюк показала стройные ноги в потрясном платье.
instagram lesia_nikituk

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Таким образом Никитюк хочет помочь начинающему бизнесу. Всем желающим стоит перейти по ссылке, которую она указала в посте, отправить на почту продукт и ждать сториз от Леси.

Ранее мы писали, что Леся похвасталась, как на ней сидят ювелирные украшения одного известного бренда. Только кольцо на пальце звезды оценивается в почти 1,5 миллиона гривен.

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Теги:
Леся Никитюк, Леся Никитюк Инстаграм

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