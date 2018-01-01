В McDonald's клиенты сами смогут выбрать состав бургеров

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В украинской сети McDonald-s можно будет самим составить бургер /depositphotos.com

Украинская сеть ресторанов быстрого питанияпорадовала очередным нововведением. С сегодняшней среды, 7 ноября, клиенты могут сами выбирать составляющие для фирменных бургеров McDonald's.

Добавить или убрать ингредиент можно на стойке оплаты или в терминале самообслуживания, которыми оснащена часть заведений в разных городах Украины. Однако, ресторан оставляет за собой право лимитировать количество изменений. Их должно быть не больше 6. Сделать свой бургер также предлагают в McDonald's нового формата. В таких ресторанах посетителей обслуживают за столиками.

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Адреса McDonald's, которые поддерживают акцию:

Киев: Кольцевая дорога, 14-В; пр-т Курбаса, 19-А; пр-т Бажана, 8; ул. Кирпы, 5-А, ул. Киевская, 2 (Софиевская Борщаговка).

Львов: пр-т Черновола, 12.

Черкассы: бульв. Шевченко, 208/1.

Борисполь: ул. Киевский Путь, 67.

Тернополь: ул. Гетьмана Мазепы, 30.

Харьков: ул. Суздальские Ряды, 9.

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