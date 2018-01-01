В McDonald's клиенты сами смогут выбрать состав бургеров
Добавить или убрать ингредиент можно на стойке оплаты или в терминале самообслуживания, которыми оснащена часть заведений в разных городах Украины. Однако, ресторан оставляет за собой право лимитировать количество изменений. Их должно быть не больше 6. Сделать свой бургер также предлагают в McDonald's нового формата. В таких ресторанах посетителей обслуживают за столиками.
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Адреса McDonald's, которые поддерживают акцию:
Киев: Кольцевая дорога, 14-В; пр-т Курбаса, 19-А; пр-т Бажана, 8; ул. Кирпы, 5-А, ул. Киевская, 2 (Софиевская Борщаговка).
Львов: пр-т Черновола, 12.
Черкассы: бульв. Шевченко, 208/1.
Борисполь: ул. Киевский Путь, 67.
Тернополь: ул. Гетьмана Мазепы, 30.
Харьков: ул. Суздальские Ряды, 9.
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