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Вид сверху на интерьер Bali Bawl Cafe /facebook.com/balibowlcafe

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В столице открылось новое кафе и оно находится недалеко от метро Площадь Льва Толстого, в котором можно насытиться вкусными и полезными блюдами в отличной обстановке.

В Bali Bawl Café вам могут предложить вкуснейшие боулы (это такие полезные и питательные завтраки, но их можно есть когда-угодно). Например, ягодные, тропические или клубничные смузи-боулы или же овощные с авокадо, цуккини или с ростками сои.

Боулы - это вкусно и полезно /facebook.com/balibowlcafe

Также в кафе подают соки собственного изготовления, спринг-роллы и пудинги. Все блюда, кроме кофе, здесь готовят с растительного молока. А совсем скоро в меню появится овсянка и супы.

Кафе уже открыто и ждет гостей /facebook.com/balibowlcafe

Заведение находится на улице Большая Васильковская, 14а и пока работает в тестовом режиме, но уже с нетерпением ждем своих гостей.

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