В новом заведении можно попробовать огромное количество морепродуктов и насладиться интерьером

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Эктерьер Рыбы-пилы /facebook.com/ribapila.resto

В Киеве открылся новый ресторан одесской кухни с привлекательным интеръером, который носит название Рыба-пила.

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Блюда, которые вам могут предложить в данном заведении, могут показаться весьма привлекательными. Например, среди них есть пельмени с щукой, плов с мидиями, печень трески, отбивные из тюлечки и уха из саламура. Также в фиш-баре вы можете приобрести множество морепродуктов и заказать вина к рыбе.

Интерьер Рыбы-пилы украшает большой скелет кита, подвешенный на потолке, ржавые пилы на стенах и бутылки с вином вокруг бара и на полках. Все это придает ресторану нотку брутальности.

Интерьер Рыбы-пилы /facebook.com/ribapila.resto

Винные полки в ресторане /facebook.com/ribapila.resto

Работники заведения рассказывают, что демократичность цен и немалые порции - это то, что не может не радовать клиента. Морепродукты у них свои, ведь по всему Черному морю работают рыбаки, а каждое утро привозится улов.

Часть интерьера /facebook.com/ribapila.resto

В фишбаре можно заказать морепродукты и блюда с собой и насладиться вкусным ужином в домашней атмосфере.

Морепродукты, которые вам могут предложить в ресторане

Ресторан находится по адресу Большая Васильковская, 112.

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