Названы самые безопасные страны для туризма в 2020 году

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Всемирная организация здоровья ООН назвала самые безопасные страны для путешествий в 2020-ом /Flickr

Во Всемирной туристской организации ООН внедрили протоколы, являющиеся оценкой безопасности пребывания туристов и путешественников в разных странах и городах. Таким образом, были названы самые безопасные места для путешествий и туризма в 2020-ом году.

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Как сообщается на сайте World Travel & Tourism Council, WTTC, так называемую печать безопасности получили такие страны и города, как Турция, Маврикий, Ямайка, Онтарио (Канада), Болгария, Португалия, Саудовская Аравия, Нижняя Калифорния, а также Юкатан и Сур.

Кроме этого, в числе безопасных мест для путешествий оказались Барселона, Канкун, Мадрид и Севилья. В них есть протоколы WTTC Safe Travels, согласно которым там повышены стандарты правил гигиены и защиты здоровья туристов.

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