План действий на уикенд: Арсен Мирзоян, Оксана Муха, волшебный мир Марии Примаченко и симфонический Queen

Куда пойти на выходных 29-30 августа

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Queen /facebook.com/Queen

Это последние летние выходные, а это значит, что их стоит провести весело и посетить лучшие мероприятия, которые пройдут в Киеве. Редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает, куда пойти 29 и 30 августа.

Арсен Мирзоян

Концерт пройдет под названием "Дистанция". Украинский музыкант исполнит вживую свои популярные песни.

Арт-завод Платформа (ул. Беломорская, 1). 29 августа, 19:00. Цена: от 490 гривен.

/facebook.com/arsenmirzoyan.official

Биографический спектакль "Мария Примаченко. Мир волшебный"

Во время представления зрители узнают о жизни и творчестве выдающейся народной художницы Марии Примаченко. В главных ролях: заслуженная артистка Украины Надежда Буравская, Марина Корогода. Режиссер-постановщик - Татьяна Матисов.

Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня" (улица Ивана Миколайчука, 3). 29 августа, 18:00. Цена: от 150 гривен.

/facebook.com/folkberehynya

Выставка картин "К морю"

В экспозиции галереи представлена подборка живописных и графических произведений, объединенных маринистической тематикой таких художников - Анатолия Криволапа, Адальберта Борецкого, Юрия Винтаева, Адольфа Лозу, Валентина Цветкова и других.

Галерея "АВС-арт" (улица Глубочицкая, 32В). 29 августа, 12:00 -19:00. Цена: вход свободный.

/facebook.com/avsart.gallery

Оксана Муха. Летний концерт на террасе

Ее голос подарит гостям невероятное удовольствие, а волшебный закат солнца сделает этот вечер по-настоящему романтичным.

D12 (ул. ул. Десятинная, 12). 30 августа, 20:00. Цена: от 400 гривен.

/facebook.com/Oksana.Mukha.Music

Киновернисаж под открытым небом

В парке Шевченко работает летний кинотеатр, где ежедневно можно посмотреть украинские фильмы последних лет.

Парк им. Т. Шевченко. 29-30 августа, 21:00. Вход свободный.

Город людей: графика шестидесятников

На выставке представлены картины Аллы Горской, Виктора Зарецкого, Александра Дубовика, Алексея Захарчука, Игоря Григорьева, Акима Левича в образах Города и Человека.

Национальный заповедник "София Киевская" (ул. Владимирская, 24). 29-30 августа, 10:00 – 21:00. Цена: вход свободный при наличии входного билета на территорию музейного комплекса "София Киевская" (100 грн. - полный, 50 грн. - льготный).

Симфонический Queen в яблоневом саду

Музыканты симфонического оркестра GosOrchestra исполнят мировые хити легендарной группы Queen.

ВДНХ/Сад Желаний (проспект Академика Глушкова, 1). 29 августа, 19:00. Цена: от 300 гривен.

/facebook.com/GosOrchestra

Кинофестиваль "Молодость"

30 августа в столице пройдет последний день популярного кинофестиваля Украины. Зрители смогут увидеть более 150 фильмов украинского и зарубежного производства, представленных в Международном конкурсе, Национальном конкурсе короткого метра, программе для детей Teen Screen и программе Sunny Bunny.

/facebook.com/pg/molodistkiff/

Дом Кино (Саксаганского, 6), а также Арка Дружбы народов, кинотеатр "Жовтень". 29-30 августа. Цена: от 60 гривен.

Ранее сообщалось, что смотреть в кинотеатрах на этой неделе - "Довод" и "Джуди".