ТОП-5 лучших ресторанов с видом на море в Одессе

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Рестораны с живописными видами в Одессе /facebook.com/Maristella.Odessa/

Проводить летний отпуск на море в Одессе - это, конечно же, отлично. Но купания и загорания мало, ведь нужно еще и вкусно кушать в хороших местах. Редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает о пяти лучших ресторанах в Одессе, из которых открывается замечательный вид на море.

Terrace. Sea View

Terrace. Sea view /facebook.com/terraceseaview/

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Отличный ресторан на пляже Ланжерон, в котором переплетена история Одессы и современность этого города. Здесь можно вкусно и сытно позавтракать, и насладиться изящными блюдами из мяса, рыбы и морепродуктов, и попробовать вкуснейшую еду от шеф-повара. А еще отсюда открывается живописный вид, из-за которого это место и называют настоящим сердцем Одессы.

Где? Пляж Ланжерон, 1Б.

Ассоль

Ассоль /facebook.com/Assol.taverna.odessa/

Это заведение построено в виде деревянного парусника, что придает ему особой морской атмосферы. Оно расположено прямо на берегу моря в самом центре Аркадии. В меню можно найти традиционную одесскую и украинскую кухни, а также средиземноморские блюда и авторские шедевры от шеф-повара. Кроме этого, здесь часто выступают различные артисты, проходят DJ-сеты и вечеринки.

Где? Пляж Аркадия.

Reef

Reef /facebook.com/reefodessa/

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Уютное место с отличной летней террасой, откуда открываются живописные виды. Посетители часто отмечают, что здесь всегда свежо, приветливые работники, а также самый вкусный кальян в городе. А вот покушать в этом ресторане можно самые разные блюда - от рыбных, мясных и средиземноморских до здоровой пищи. Также здесь готовят пиццу, роллы, десерты и есть детское меню.

Где? Фонтанская дорога, 77.

La-Veranda

Веранда /facebook.com/verandaodessa/

Ресторан, который своей атмосферой напоминает провинциальную Италию без излишней роскоши, зато с особым уютом. Подают тут фирменные блюда из морепродуктов и рыбы свежего улова, а также мясо на тандыре, мангале и многое другое. При заведение оборудована детская площадка, а видом на красивое море можно насладиться сквозь панорамные окна или же из летней террасы. Стоит отметить, что по воскресеньям здесь проходят кулинарные мастер-классы.

Где? Пляж Ланжерон, 65.

Maristella Marine Residence

Maristella Marine Residence /facebook.com/Maristella.Odessa/

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Круглосуточный ресторан, который расположен практически на самом пляже у побережья Черного Моря. Собственно, наслаждаться панорамным видом отсюда - сплошное удовольствие. Специализируется заведение на блюдах европейской кухни, однако не забывают и про одесскую еду. Кроме этого, присутствуют позиции и для вегетарианцев, а при желании гости могут заказать различные фуршеты, банкеты, бизнес-ланчи и прочее.

Где? Улица Бернардацци, 2б.

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