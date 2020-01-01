Вышел трейлер украинского фильма Забытые о событиях в ЛНР
В Сети появился официальный трейлер украинской драмы Забытые от режиссерки Дарьи Онищенко. Ролик адаптирован для зрителей с нарушениями слуха и зрения, а сама картина будет открывать фестиваль Молодость.
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Лента расскажет истории учительницы украинского языка Нины, которая не может покинуть Луганск из-за супруга, и семнадцатилетнего парня Андрея, оставшегося сиротой из-за войны. И между ними вспыхнули чувства, которые могут на многое повлиять.
Фильм будет содержать развернутые субтитры и звукоописание, которыми зрители смогут воспользоваться при просмотре фильмов с помощью приложений Earcatch и Subcatсh.
Забытые выйдут в украинский прокат 3-го сентября.
Ранее сообщалось о том, что украинский фильм получил пять престижных наград в США, Италии и Франции