Вышел трейлер украинского фильма Забытые о событиях в ЛНР

Ролик адаптирован для зрителей с нарушениями слуха и зрения

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Забытые /Пресс-служба

В Сети появился официальный трейлер украинской драмы Забытые от режиссерки Дарьи Онищенко. Ролик адаптирован для зрителей с нарушениями слуха и зрения, а сама картина будет открывать фестиваль Молодость.

Постер фильма Забытые /Пресс-служба

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Лента расскажет истории учительницы украинского языка Нины, которая не может покинуть Луганск из-за супруга, и семнадцатилетнего парня Андрея, оставшегося сиротой из-за войны. И между ними вспыхнули чувства, которые могут на многое повлиять.

Фильм будет содержать развернутые субтитры и звукоописание, которыми зрители смогут воспользоваться при просмотре фильмов с помощью приложений Earcatch и Subcatсh.

Забытые выйдут в украинский прокат 3-го сентября.

Ранее сообщалось о том, что украинский фильм получил пять престижных наград в США, Италии и Франции