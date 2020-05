"Пошли вы оба": Режиссер Матрицы выругалась на Илона Маска и Иванку Трамп

Совсем недавно Илон Маск опубликовал запись в Twitter, которая является отсылкой к фильму Матрица. "Выберите красную таблетку", - написал он, и это не понравилось Лилли Вачовски, одной из режиссерок культовой трилогии.

Твитом поделилась и дочь президента США Дональда Трампа Иванка. Ответ Вачовски не заставил себя долго ждать. "Пошли вы оба на***", - прокомментировала она.

Fuck both of you