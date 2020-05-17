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"Пошли вы оба": Режиссер Матрицы выругалась на Илона Маска и Иванку Трамп

Лилли Вачовски резко отреагировала на твит Маска
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Лилли Вачовски обматерила Илона Маска и Иванку Трамп
Лилли Вачовски обматерила Илона Маска и Иванку Трамп
/Getty Images

Совсем недавно Илон Маск опубликовал запись в Twitter, которая является отсылкой к фильму Матрица. "Выберите красную таблетку", - написал он, и это не понравилось Лилли Вачовски, одной из режиссерок культовой трилогии.

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Твитом поделилась и дочь президента США Дональда Трампа Иванка. Ответ Вачовски не заставил себя долго ждать. "Пошли вы оба на***", - прокомментировала она.

Стоит отметить, что фраза "Выберите красную таблетку" часто используется на форумах в поддержку республиканцев и консерваторов, в частности - Дональда Трампа. В фильме же выбор синей таблетки означает остаться в Матрице, а красной - познать всю правду. Фразу использовал Морфиус в первой части Матрицы, вышедшей в 1999-ом году.

Ранее сообщалось о том, что в Сеть слили загадочное видео со съемок Матрицы 4

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Матрица Лилли Вачовски скандал выругалась режиссер Дональд Трамп Иванка Трамп Илон Маск Все теги
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