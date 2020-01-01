Назван самый популярный сериал на Netflix во время карантина

За три недели его посмотрело 200 тысяч зрителей

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Офис - самый популярный сериал на Netflix во время карантина /Flickr

Один из самых популярных в мире стриминговых сервисов Netflix во время карантина из-за пандемии коронавируса Covid-19 пользуется большим спросом. Теперь же стало известно, какой сериал за три недели собрал у экранов наибольшее количество зрителей.

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Как сообщает издание Variety, самым популярным за это время на Netflix стал комедийный ситком Офис. В течение трех недель карантина его посмотрело более 200 тысяч зрителей. В нем речь идет о трудовых буднях офисного коллектива, работающего под началом своего странного и иногда невыносимого босса.

Стоит отметить, что по информации Comicbook, подписчики Netflix также стали жаловаться на сбои в работе сервиса и проблемы с доступом к нему на территории США и Евросоюза. Это связано с большим наплывом пользователей.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, когда выйдут новые серии Рика и Морти