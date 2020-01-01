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"Безопасность превыше всего": Съемки Аватара 2 отменили из-за коронавируса

В данный момент неизвестно, когда процесс возобновится
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Аватар
Аватар
/Flickr

В Новой Зеландии в апреле должны были пройти съемки новых частей фильма Аватар, однако они оказались отменены из-за пандемии коронавируса Covid-19. Об этом рассказал продюсер Джон Ландау.

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"Мы стараемся следить за происходящим и думаем, как поступить в лучших интересах нашей команды. Я называю их нашей семьей Аватара. Их безопасность для нас превыше всего", - сообщил Ландау.

Когда будут продолжены съемки нового Аватара, пока что не сообщается. Выход второй части в прокат все так же намечен на 16 декабря 2021 года.

Ранее мы писали о пяти фильмах, которые мы не увидим в ближайшее время из-за коронавируса

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