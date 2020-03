Идрис Эльба и звезда Игры Престолов заразились коронавирусом

Популярный британский актер Идрис Эльба, известный по главной роли в сериале Лютер и участием в киновселенной Marvel, признался в своем Twitter-аккаунте в том, что у него был обнаружен коронавирус. Вместе со своей женой он записал видеообращение к фанатам, отметив, что решил сдать анализ из-за контакта с зараженным, не имея при этом симптомов болезни.

Актер также рассказал, что чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции и посоветовал своим фанатам соблюдать меры предосторожности.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ