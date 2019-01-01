"Масштабно и сложно": Джеймс Кэмерон раскрыл секреты об Аватаре 2

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Аватар /Flickr

Знаменитый голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, который в данный момент работает сразу над несколькими частями фантастической франшизы Аватар, совсем недавно рассказал о деталях работы над картинами, а также объяснил, почему зрителям приходится так долго ждать выхода фильмов. Его слова передает издание Variety.

Джеймс Кэмерон /Getty Images

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Как заявил Кэмерон, работа над проектами идет аж с 2013-го года. За это время были спроектированы миры, написаны сценарии, а также были подобраны актеры и выполнены Performance Captured (технология захвата движения) для трех новых фильмов. "Мы в основном завершили этап съемок на натуре. Зрители не совсем понимаю, что этот процесс - масштабный и сложный. Это все равно, что снимать два с половиной полнометражных анимационных фильма. Как правило, производство одного такого проекта занимает около четырех лет, так что простой подсчет позволяет определить, что релиз в декабре 2021 года вполне оправдан", - отметил режиссер.

Кроме этого, известно, что многие сцены будут отсняты под водой. Для этого актеры прошли специальную подготовку, дабы научиться задерживать дыхание на несколько минут.

Напомним, что фильм Аватар 2 выйдет на широкие экраны 18-го декабря 2021-го года.

Ранее сообщалось о том, что появилось фото со съемок Аватара 2