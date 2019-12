"Морской дракон": Появилось фото со съемок Аватара 2

Съемки второго Аватара в 2019-ом году уже подошли к концу, однако работа на съемочной площадке блокбастера Джеймса Кэмерона возобновится еще в 2020-ом. И в честь начала творческого отпуска создатели опубликовали в Twitter свежее фото со съемок.

Читай также: Empire назвали лучшие фильмы последних 30 лет

На снимке, который сделан с высоты птичьего полета в съемочном павильоне, показан фрагмент судна, который подтверждает, что действие ленты развернется в водах Пандоры. "Зацените фотографию кормы и колодезной палубы Морского дракона - массивного корабля, который в сиквеле транспортирует другие морские суда", - гласит описание публикации.

That's a wrap, Na'vi Nation! 💙



It's our last day of live-action filming in 2019, and we're celebrating with a sneak peek. 👀



Check out this photo of the aft well deck section of the Sea Dragon, a massive mothership that carries an array of other sea-going craft in the sequels. pic.twitter.com/AXgAve6aTG