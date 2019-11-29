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"Морской дракон": Появилось фото со съемок Аватара 2

Снимок показал последний съемочный день в 2019-ом году
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Аватар
Аватар
/Flickr

Съемки второго Аватара в 2019-ом году уже подошли к концу, однако работа на съемочной площадке блокбастера Джеймса Кэмерона возобновится еще в 2020-ом. И в честь начала творческого отпуска создатели опубликовали в Twitter свежее фото со съемок.

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На снимке, который сделан с высоты птичьего полета в съемочном павильоне, показан фрагмент судна, который подтверждает, что действие ленты развернется в водах Пандоры. "Зацените фотографию кормы и колодезной палубы Морского дракона - массивного корабля, который в сиквеле транспортирует другие морские суда", - гласит описание публикации.

Напомним, блокбастер Аватар 2 выйдет на экраны кинотеатров 16 декабря 2021 года.

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Аватар Аватар 2 фото со съемок Аватара Джеймс Кэмерон Avatar Все теги
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