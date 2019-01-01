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"Лучше платят": Звезда Disney стала порноактрисой

Мейтленд Уорд заявила, что в фильмах для взрослых лучше платят
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Мейтленд Уорд
Мейтленд Уорд
/instagram.com/maitlandward/

Популярная американская актриса Мейтленд Уорд, снимавшаяся в различных проектах Disney, совсем недавно закончила сотрудничество со студией. Все дело в том, что теперь она снимается в порно.

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По словам самой звезды, новая работа стала для нее прибыльней. "Когда люди говорят, что мне пришлось пойти в порно, я смеюсь. Это хорошая работа, здесь мне лучше платят", - прокомментировала Уорд.

Мейтленд снималась в фильмах и сериалах, играя роль диснеевской мамочки, однако заявила позже, что ее такое амплуа не совсем устраивает. Сначала она стала выкладывать в Сеть снимки эротического характера, а после и вовсе ушла в фильмы для взрослых, где теперь получает 60 тысяч долларов в месяц.

Ранее сообщалось о том, что критики назвали Кристен Стюарт лучшей актрисой 2010-ых

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