Хуже ожидаемого: Новый Терминатор слабо стартовал в прокате

Поделись







Терминатор: Темные судьбы /Flickr

Один из главных блокбастеров конца октября Терминатор: Темные судьбы, в котором снялись звезды оригинальных частей Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмильтон, не оправдал ожиданий на начало показов. Сообщается, что боевик хоть и возглавил американский прокат, но все же стартовал намного хуже, чем ожидалось.

Читай также: Кинопремьеры недели

Кассовые сборы Терминатора за первые выходные в США составили 29 миллионов долларов, а в мире - 72 млн. Таким образом, на данный момент картина заработала 123 млн долларов при бюджете в 180 млн. Для того, чтобы она окупилась, за весь период нужно собрать более 400 млн.

Напомним, Терминатор: Темные судьбы вышел в прокат 31-го октября.

Ранее сообщалось о том, что Шварценеггер рассказал, как подставил Сталлоне