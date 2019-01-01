Хуже ожидаемого: Новый Терминатор слабо стартовал в прокате
Сборы за первый уикенд оказались меньше прогнозируемых
Терминатор: Темные судьбы/Flickr
Один из главных блокбастеров конца октября Терминатор: Темные судьбы, в котором снялись звезды оригинальных частей Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмильтон, не оправдал ожиданий на начало показов. Сообщается, что боевик хоть и возглавил американский прокат, но все же стартовал намного хуже, чем ожидалось.
Читай также: Кинопремьеры недели
Кассовые сборы Терминатора за первые выходные в США составили 29 миллионов долларов, а в мире - 72 млн. Таким образом, на данный момент картина заработала 123 млн долларов при бюджете в 180 млн. Для того, чтобы она окупилась, за весь период нужно собрать более 400 млн.
Напомним, Терминатор: Темные судьбы вышел в прокат 31-го октября.
Ранее сообщалось о том, что Шварценеггер рассказал, как подставил Сталлоне