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Хуже ожидаемого: Новый Терминатор слабо стартовал в прокате

Сборы за первый уикенд оказались меньше прогнозируемых
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Терминатор: Темные судьбы
Терминатор: Темные судьбы
/Flickr

Один из главных блокбастеров конца октября Терминатор: Темные судьбы, в котором снялись звезды оригинальных частей Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмильтон, не оправдал ожиданий на начало показов. Сообщается, что боевик хоть и возглавил американский прокат, но все же стартовал намного хуже, чем ожидалось.

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Кассовые сборы Терминатора за первые выходные в США составили 29 миллионов долларов, а в мире - 72 млн. Таким образом, на данный момент картина заработала 123 млн долларов при бюджете в 180 млн. Для того, чтобы она окупилась, за весь период нужно собрать более 400 млн.

Напомним, Терминатор: Темные судьбы вышел в прокат 31-го октября.

Ранее сообщалось о том, что Шварценеггер рассказал, как подставил Сталлоне

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Терминатор Терминатор: Темные судьбы прокат бокс-офис кассовые сборы Арнольд Шварценеггер Все теги
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