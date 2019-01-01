Опубликованы эффектные постеры Холодного Сердца 2
Мультфильм выйдет в прокат в ноябре 2019-го
Холодное сердце 2/facebook.com/DisneyFrozen/
Долгожданный продолжение мультфильма-хита Холодное Сердце от Disney выйдет в прокат уже через месяц. Не так давно лента обзавелась свежим трейлером, а теперь создатели поделились новыми персональными постерами.
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На промо-материал изображены главные герои анимационного фильма - Эльза, снеговик Олаф, а также Кристофф верхом на северном олене по имени Свэн. Сюжет развернется вокруг путешествия главных героев, которое поможет им узнать тайны об их родной стране.
Мультфильм Холодное сердце 2 выйдет в прокат 28 ноября.
Ранее сообщалось о том, что Малефисента 2 стала самым провальным фильмом Disney в 2019-ом