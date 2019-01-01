В США назвали самые популярные сериалы от Netflix

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Очень Странные Дела /Flickr

Один из самых популярных и крупных стриминговых сервисов в мире Netflix назвал рейтинг своих самых популярных сериалов. На первом месте оказались Очень странные дела с третьим сезоном, который за четыре недели после выхода посмотрели 64 миллиона зрителей.

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Помимо рекордсмена на платформе одними из самых популярных проектов также стали Невероятное и Бумажный дом. А самыми просматриваемыми фильмами на Netflix назвали комедию Дылда, триллер Тайная Одержимость и фильм Родство.

Напомним, что третий сезон Очень странных дел вышел 4-го июля 2019-го и за первые четыре дня собрал у экранов 40,7 миллионов подписчиков.

Ранее сообщалось о том, что вышел тизер 4-го сезона сериала Очень Странные Дела от Netflix