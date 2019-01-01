Вышел тизер 4-го сезона сериала Очень Странные Дела от Netflix

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Очень Странные Дела /Flickr

Финал третьего сезона Странных Дел намекнул зрителю на то, что стоит ожидать продолжение культовой серии. Так и случилось - Netflix анонсировали четвертую часть, однако история, скорее всего, будет развиваться уже вокруг других персонажей, ведь, как сказано в тизере, "мы больше не в Хоукинсе".

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В ролике показан логотип сериала и цифра четыре, которые внезапно попадают в мир Изнанки. Кроме этого, слышен звук часов, который может означать, что в новых сериях время станет важной частью сюжета. На это намекают также промо-картинки в соцсетях.

Очень Странные Дела - Часы /twitter.com/stranger_things

Стоит отметить, что Netflix заключила сделку с режиссерами братьями Дафферами, условия которой схожи с теми, которые были у HBO и шоураннеров Игры Престолов. Когда выйдет четвертый сезон Очень Странных Дел - неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что сериал Очень странные дела 3 побил рекорд по просмотрам