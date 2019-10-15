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Дженнифер Энистон создала аккаунт в Instagram и воссоединила Друзей

Актриса опубликовала снимок со звездами сериала
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Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
/Getty Images

Популярная голливудская актриса Дженнифер Энистон наконец-то создала свой аккаунт в сети Instagram, который уже стал одним из самых быстрорастущих. Первой ее публикацией стал снимок, на котором она запечатлена вместе с коллегами по сериалу Друзья - Мэттом ЛеБланом, Кортни Кокс, Дэвидом Швиммером, Лизой Кудроу и Мэттью Перри.

"Теперь мы и Instagram друзья. Привет, Instagram", - подписала снимок актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM 👋🏻

Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

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Стоит отметить, что первая публикация Энистон была сделана 15-го октября, когда она и создала страничку. За сутки на нее подписалось 7,1 миллионов человек. Теперь актриса также активно постит сторис с различными снимками.

Напомним, что последним на данный момент вышедшим фильмом с Дженнифер Энистон является комедия Загадочное убийство от Netflix, которая совсем недавно получила продолжение.

Ранее сообщалось о том, что Скарлетт Йоханссон снова стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире

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