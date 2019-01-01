Скандал после травмы: Кевина Харта будут судить из-за ДТП

На актера собираются подать в суд люди, находящиеся с ним во время ДТП

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Кевин Харт /Getty Images

Популярный голливудский актер и комик Кевин Харт не так давно попал в автокатастрофу, из-за которой получил несколько травм. Теперь же он готовится стать ответчиком на судебном процессе, ведь на него подали иски Джарэд Блек и Ребекка Брокстерман - водитель и пассажирка в авто, которые ехали вместе с Хартом. Об этом пишет издание TMZ.

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По существующей информации, оба истца получили травмы - у Блека вявили серьезные ранения, а Брокстерман пострадала незначительно. Они уже наняли адвокатов, а их претензия будет основана на том, что автомобиль Plymouth Barracuda 1970 не был оснащен ремнями и подушками безопасности из-за того, что создатели хотели сохранить его подлинность. Эти средства предосторожности могли бы защитить от травм.

Напомним, что 12-го декабря в прокат выходит фильм Джуманджи: Новый уровень, в котором Кевин Харт сыграл одну из главных ролей.

Ранее сообщалось о том, что в Америке умер мужчина, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах