Дэдпул появится в киновселенной MARVEL в 2021-ом - СМИ

Дэдпул /Flickr

Знаменитый марвеловский антигерой, болтливый наемник Дэдпул с недавних пор принадлежит студии Disney после того, как те поглотили FOX. Теперь же фанаты с нетерпением ожидают его появления в киновселенной Marvel, однако ни на Comic Con, ни на D23 никакой информации об участии персонажа в грядущей фазе не было.

Однако по информации, предоставленной изданием We Got This Covered, Дэдпул может засветиться уже в одном из фильмов студии 2021-ого года. На данный момент их анонсировано три - Шан-Чи и легенда десяти колец (12 февраля), Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия (7 мая) и Тор: Любовь и гром (5 ноября). Как и где имено это произойдет - неизвестно, но ранее сообщалось, что студия планировала показать наемника в сцене после титров Черной Вдовы.

Также стоит отметить, что данная информация все еще может быть опровергнута или изменена.

Напомним, что последнее на данный момент появляение Дэдпула было во втором его сольном одноименном фильме, который вышел в 2018-ом году.

Ранее сообщалось о том, что в киновселенной Marvel могут изменить Дэдпула