"Не переживай": Шварценеггер забавно поиздевался над Сталлоне и Рэмбо 5

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Шварценеггер и Сталлоне /Getty Images

Знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал в своем Instagram видеообращение к своему давнему другу и коллеге Сильвестру Сталлоне. В нем он с издевками потроллил нож его персонажа в боевике Рэмбо.

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"Невероятно, взгляните на этот нож. Но это не нож. Вот это - нож! Его использовали в Хищнике. Он немножечко больше, чем твой, но ты не переживай. А если серьезно, то желаю тебе удачи с Рэмбо в этот уик-энд. Фильм будет хитом, ты всех порвешь, ты лучший!", - заявил Арни.

Напомним, что боевик Рэмбо 5: Последняя Кровь вышел в украинский прокат 19-го сентября.

Ранее сообщалось о том, что Шварценеггер уличил Трампа в одержимости им