"Он влюблен в меня": Шварценеггер уличил Трампа в одержимости им

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Арнольд Шварценеггер /Getty Images

Знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в своем недавнем интервью для журнала Men`s Health рассказал о том, как к нему относится Дональд Трамп. По словам звезды, президент США хочет быть похожим на него.

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"Я думаю, что он просто влюблен в меня… Трамп искренне хочет быть мной", - заявил Шварценеггер. Такой вывод он сделал из-за нападок американского президента в его сторону, отметив, что Трамп когда-то был его преданным фанатом.

Дональд Трамп /Getty Images

"Я не думаю, что он боится меня. Помню, как в старые времена мы ходили на рестлерские поединки, как он восхищался людьми с выдающимися параметрами, ему очень нравилось, как они прыгали на ринге, и выполняли сложные трюки и тому подобное, он искренне восхищался этим. И зрелищностью, конечно. Он как-то спросил меня: "Как вы все это делаете, в фильмах?". Его удивляла правдоподобность всего происходящего на экранах", - резюмировал Шварценеггер.

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Стоит отметить, что после хороших отношений Арнольд Шварценеггер и Дональд Трамп обменивались негативными высказываниями в адрес друг друга. Глава Белого Дома злорадствовал над рейтингами шоу с Арни, а тот критиковал решения Трампа в роли политика.

Напомним, что увидеть Арнольда Шварценеггера на большом экране можно будет уже с 31-го октября в блокбастере Терминатор: Темные судьбы.

Ранее сообщалось о том, что на Арнольда Шварценеггера напали в Африке