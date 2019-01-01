"Подарило надежду": Джеймс Кэмерон обрадовался победе Мстителей над Аватаром

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Аватар /Flickr

Не так давно блокбастер Мстители: Финал от студии Marvel обогнал фильм Аватар в списке самых кассовых картин в истории, заняв лидерство. Последний заработал в прокате 2,787 млрд долларов, а кинокомикс - 2,796 млрд. И об этом высказался режиссер Аватара Джеймс Кэмерон.

Джеймс Кэмерон /Getty Images

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Знаменитый постановщик рассказал, что его эта новость только обрадовала, а еще он почувствовал облегчение. "Это подарило мне надежду. Мстители: Финал - это доказательство того, что люди по-прежнему ходят в кинотеатры. Во время работы над вторым и третьим Аватаром меня больше всего пугала мысль, что рынок сильно изменился и теперь просто невозможно заинтересовать людей прийти посмотреть что-то в темном помещении в компании незнакомцев", - рассказал Кэмерон в своем интервью.

К слову, постановщик добавил, что они делают все, чтобы следующие Аватары также смогли достичь успеха.

Напомним, что Аватар 2 выйдет 16 декабря 2021 года. Мстители: Финал выходили в прокат в апреле текущего года.

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