Экшен и юмор: Вышел долгожданный трейлер боевика Плохие Парни 3

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Плохие Парни навсегда /Скриншот с YouTube

В Сети появился первый трейлер долгожданной третьей части боевиков Плохие Парни о двух копах, которых играют Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Первые два фильма вышли в 1995-ом и 2003-ем, а новая часть появится на больших экранах аж спустя 17 лет - в 2020-ом. Она носит название Плохие Парни навсегда.

Промо-постер фильма Плохие Парни навсегда /facebook.com/BadBoysMovie/

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Сюжет расскажет о тех самых напарниках, которые уже окончательно рассорились. Смит бросил службу в полиции, а Лоури начал переживать кризис среднего возраста. Вот только им придется снова объединиться, когда один албанский наемник желает отомстить им за смерть своего брата.

Плохие Парни навсегда выйдут в прокат 23 января 2020 года. Режиссерами фильма стали Билал Фалла и Адиль Эль Арби.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер сатирической комедии от режиссера Тора