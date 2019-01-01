Скарлетт Йохассон и Гитлер: Вышел трейлер сатирической комедии от режиссера Тора

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Кролик Джоджо /Кадры из трейлера

Популярный режиссер и актер Тайка Вайтити снял сатирическую комедию под названием Кролик Джоджо, которая является сатирой против ненависти. Сам он сыграл в ней воображаемого Гитлера, а также в ленте снялись Скарлетт Йоханссон и Сэм Рокуэлл. Теперь же в Сети появился полноценный трейлер фильма.

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Сюжет, основанный на романе Кристин Люнэнс Небо, заточенное в клетку, рассказывает о 10-летнем мальчике, который во времена Второй Мировой войны, находясь в Германии, мечтает примкнуть к нацистам. Он видит воображаемого Гитлера, а к тому же узнает, что его мама прячет в доме еврейскую девочку.

Комедия Кролик Джоджо выйдет в прокат 18 октября.

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