Юэн МакГрегор может снова сыграть Оби-Вана Кеноби в Звездных Войнах

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Юэн МакГрегор в образе Оби-Вана Кеноби /Flickr

Популярный британский актер Юэн МакГрегор еще в 1999-ом начал играть Оби-Вана Кеноби в трилогии приквелов Звездных Войн, которая закончилась в 2005-ом. Теперь же студии Disney и LucasFilm предлагают ему вернуться к этому образу в новом сериале по космической киновселенной.

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Изначально у студии в планах было снять сольный фильм о Кеноби, однако позже было решено разработать крупнобюджетный сериал для стриминг-сервиса Disney+. Проект пока безымянный и о нем ничего неизвестно, кроме того, что там появится мастер-джедай Оби-Ван Кеноби.

Напомним, что в последний раз МагГрегор возвращался к вышеупомянутой роли в 2005-ом в ленте Звездные Войны: Эпизод 3 - Месть Ситхов.

Ранее сообщалось о том, что Марк Хэмилл мечтает расстаться со Звездными Войнами