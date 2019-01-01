"Ощущение завершения": Марк Хэмилл мечтает расстаться со Звездными Войнами

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Марк Хэмилл в роли Люка Скайуокера /Flickr

Популярный актер Марк Хэмилл, который играет роль Люка Скайуокера во вселенной Звездных Войн, на премьере фильма Детские Игры рассказал, действительно ли девятый эпизод саги станет для него финальным.

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Хэмилл признался журналистам, что хотел бы покинуть франшизу и никогда больше не возвращаться в далекую-далекую галактику. Он заявил, что в последней ленте у него возникло ощущение завершения. "В девятой части я задействован только из-за особенностей мифологии Звездных Войн", - подчеркнул актер.

Напомним, что девятый эпизод саги Звездные Войны выйдет 19 декабря.

Ранее сообщалось о том, что появились зрелищные кадры с девятого эпизода Звездных Войн