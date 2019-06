"Ощущение завершения": Марк Хэмилл мечтает расстаться со Звездными Войнами

Популярный актер Марк Хэмилл, который играет роль Люка Скайуокера во вселенной Звездных Войн, на премьере фильма Детские Игры рассказал, действительно ли девятый эпизод саги станет для него финальным.

Хэмилл признался журналистам, что хотел бы покинуть франшизу и никогда больше не возвращаться в далекую-далекую галактику. Он заявил, что в последней ленте у него возникло ощущение завершения. "В девятой части я задействован только из-за особенностей мифологии Звездных Войн", - подчеркнул актер.

HAMILL’S LAST HOPE: #MarkHamill (@HamillHimself) is hoping to retire from his Jedi job in @StarWars’ next installment #RiseOfSkywalker pic.twitter.com/Kvdb53Sw31