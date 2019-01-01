Опубликованы зрелищные кадры с девятого эпизода Звездных Войн

Появились фото со съемок и из самой ленты

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Появилисб новые промо Звездных Войн /instagram.com/vanityfair

Девятый эпизод Звездных Войн под названием Скайуокер. Восход выйдет только в конце года, но создатели уже активно подогревают интерес к заключающей части в трилогии. Издание Varity Fair опубликовало новые кадры, обложки и фото съемок новой ленты саги.

На двух обложках журнала изображены Рей и Кайло Рен.

Обложка с Рей /instagram.com/vanityfair

Обложка с Кайло Реном /instagram.com/vanityfair

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Остальные промо-материалы показывают всех главных героев, включая Чубакку, Лэндо, По Дэмерона, дроидов и самого Люка Скайуокера.

Звездные войны. Эпизод 9: Скайоукер. Восход выйдут в украинский прокат 19 декабря.

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Ранее сообщалось о том, что создатели Игры Престолов снимут новую трилогию Звездных Войн