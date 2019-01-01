Переключиться на мобильную версию

Опубликованы зрелищные кадры с девятого эпизода Звездных Войн

Появились фото со съемок и из самой ленты
Поделись

Появилисб новые промо Звездных Войн
Появилисб новые промо Звездных Войн
/instagram.com/vanityfair

Девятый эпизод Звездных Войн под названием Скайуокер. Восход выйдет только в конце года, но создатели уже активно подогревают интерес к заключающей части в трилогии. Издание Varity Fair опубликовало новые кадры, обложки и фото съемок новой ленты саги.

На двух обложках журнала изображены Рей и Кайло Рен.

Обложка с Рей
Обложка с Рей
/instagram.com/vanityfair

Обложка с Кайло Реном
Обложка с Кайло Реном
/instagram.com/vanityfair

Читай также: Когда выйдут новые Звездные Войны

Остальные промо-материалы показывают всех главных героев, включая Чубакку, Лэндо, По Дэмерона, дроидов и самого Люка Скайуокера.

Звездные войны. Эпизод 9: Скайоукер. Восход выйдут в украинский прокат 19 декабря.

Смотри также - видео со съемок новых Звездных Войн.

Ранее сообщалось о том, что создатели Игры Престолов снимут новую трилогию Звездных Войн

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Звездные войны эпизод 9 Звездные Войны Восход. Скайуокер кадры Люк Скайуокер Star Wars Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь