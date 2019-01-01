Опубликованы зрелищные кадры с девятого эпизода Звездных Войн
Появились фото со съемок и из самой ленты
Появилисб новые промо Звездных Войн/instagram.com/vanityfair
Девятый эпизод Звездных Войн под названием Скайуокер. Восход выйдет только в конце года, но создатели уже активно подогревают интерес к заключающей части в трилогии. Издание Varity Fair опубликовало новые кадры, обложки и фото съемок новой ленты саги.
На двух обложках журнала изображены Рей и Кайло Рен.
Обложка с Рей/instagram.com/vanityfair
Обложка с Кайло Реном/instagram.com/vanityfair
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Остальные промо-материалы показывают всех главных героев, включая Чубакку, Лэндо, По Дэмерона, дроидов и самого Люка Скайуокера.
Звездные войны. Эпизод 9: Скайоукер. Восход выйдут в украинский прокат 19 декабря.
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