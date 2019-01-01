Disney могут отменить новый готовый фильм по Людям Икс

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Новые Мутанты /Flickr

Ожидаемый фанатами Marvel фильм Новые Мутанты, который станет спин-оффом Людей Икс, имеет тяжелую судьбу - его неоднократно переносили, остановившись в итоге на апреле 2020-го. Однако недавний провал Темного Феникса заставил Disney, с которыми слились Fox, пересмотреть планы на дальнейшие проекты.

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Дело в том, что, как сообщают инсайдеры, боссы студии посмотрели новую ленту и далеко не все остались довольны результатом. Это вызвало переживания по поводу ее прокатного потенциала. Ранее предполагалось, что блокбастер может миновать кинотеатры и сразу выйди на потоковом сервисе Hulu, однако теперь судьба ленты остается под вопросом.

Стоит отметить, что работа над Новыми Мутантами уже давно завершена и готовый фильм ожидает лишь своего выхода в свет. Указанной ранее датой премьеры является 2 апреля 2020 года.

Ране сообщалось о том, что Мстители и Аладдин победили в кинопремии Teen Choice Awards