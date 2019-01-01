Крестный отец рэпа: Вышел яркий трейлер комедии с Эдди Мерфи

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Меня зовут Долемайт /Скриншот с YouTube

На YouTube состоялась премьера полноценного трейлера новой комедии с участием комика и актера Эдди Мерфи, который носит название Меня зовут Долемайт. Она расскажет о человеке, называвшем себя крестным отцом рэпа.

Постер фильма Меня зовут Долемайт /Flickr

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Этот фильм покажет историю Руди Рэя Мура, который, работая в магазине пластинок, узнал об имени сутенера Долемайта, и стал себя так называть. В дальнейшем он стал выступать в клубах, демонстрировать свой острый юмор, рассказывая о тяжелой жизни, связанной с проститутками и наркотиками. Он даже снял фильм, где прославлял себя в образе мастера кунг-фу и сутенера, враждующего с властями.

Биографическая комедия Меня зовут Долемайт с Эдди Мерфи выйдет в прокат осенью на Netflix. Точная дата пока не названа.

Ранее сообщалось о том, что Аладдин с Уилом Смитом получит продолжение