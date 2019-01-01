Боевик G.I. Joe: Бросок Кобры вернется на экраны

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G.I. Joe: Бросок Кобры /Flickr

Популярная серия боевиков G.I. Joe: Бросок Кобры, в которых снимались Брюс Уиллис, Дуэйн Джонсон и Ченнинг Татум, обзавелась новым спин-оффом. Сценарий для ленты напишут авторы Черепашек-Ниндзя Андре Немец и Джон Эпплбаум.

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В центре сюжета нового боевика будет находится агент под прикрытием Филип Провост под кодовым именем Чаклз. Больше никаких сюжетных деталей нет, а сам проект пока находится на самой ранней стадии разработки. Кто сыграет в ленте, пока неизвестно, однако актеры из первых частей, скорее всего, не вернутся на экраны.

Напомним, что фильмы из серии Бросок Кобры, основанной на игрушках Hasbro, выходили в 2009-ом и 2013-ом году. Также в данный момент готовится еще один спин-офф франшизы под названием Снейк Айз, который выйдет 16-го октября 2020-го.

Ранее сообщалось о том, что Аладдин с Уилом Смитом получит продолжение