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В трусах с едой: Маколей Калкин показал свою версию ремейка Один Дома

Актер отреагировал на новость о пересъемке культовой комедии
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Маколей Калкин
Маколей Калкин
/Flickr

Совсем недавно студия Disney заявила о том, что намерена переснять несколько фильмов Fox, включая культовый Один Дома. Маколей Калкин, сыгравший в нем главную роль, довольно забавно отреагировал на эту новость, продемонстрировав собственную версию ремейка классики.

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В своем Instagram он опубликовал снимок, на котором сидит в трусах с едой возле ноутбука, сделав смешную гримасу. "Вот как на самом деле выглядел бы обновленный Один дома", - подписал актер.

А чуть позже Калкин оставил короткое послание в Twitter: "Эй, Disney, позвоните мне!".

Напомним, что оригинальные Один Дома вышли в 1990-ом и 1992-ом годах. Дата выхода ремейка пока неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что в Британии посчитали тюремный срок Кевину из Один Дома

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