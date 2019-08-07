В трусах с едой: Маколей Калкин показал свою версию ремейка Один Дома
Совсем недавно студия Disney заявила о том, что намерена переснять несколько фильмов Fox, включая культовый Один Дома. Маколей Калкин, сыгравший в нем главную роль, довольно забавно отреагировал на эту новость, продемонстрировав собственную версию ремейка классики.
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В своем Instagram он опубликовал снимок, на котором сидит в трусах с едой возле ноутбука, сделав смешную гримасу. "Вот как на самом деле выглядел бы обновленный Один дома", - подписал актер.
А чуть позже Калкин оставил короткое послание в Twitter: "Эй, Disney, позвоните мне!".
Hey @Disney, call me!— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 7 августа 2019 г.
Напомним, что оригинальные Один Дома вышли в 1990-ом и 1992-ом годах. Дата выхода ремейка пока неизвестна.
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