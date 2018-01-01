В Британии посчитали тюремный срок Кевину из Один Дома

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Героев Один Дома осудили за нарушения /Flickr

Популярные рождественские фильмы Один Дома (1-2) с Маколеем Калкиным в главной роли пересматривают по сегодняшний день во всем мире. Совсем недавно в Британии оценили те нарушения по законам Англии, которые были проделаны персонажами из ленты.

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Такую шуточную оценку предоставили в Твиттере The Secret Barrister, в котором авторы специализируются в юридической сфере. По их подсчетам, главный персонаж фильма Кевин Маккалистер неоднократно нанес повреждения (ворам), занимался коррупцией (в отеле Plaza), проводил банковские махинации (с картой своего отца) и в итоге мог бы получить 4 года тюремного заключения, как несовершеннолетний нарушитель.

В свою очередь, родители Кевина, забывшие его аж два раза, могли остаться за решеткой на целых 10 лет. А та самая парочка бандитов должна была бы получить 7 лет за похищение ребенка, 10 лет за грабеж, а за побег из места лишения свободы - пожизненный срок. Продавец, который предоставил Кевину взрывчатые вещества (феерверки) мог бы на полгода лишиться свободы, а женщина с птицами в нью-йоркском парке может быть осуждена за бродяжничество.

Напомним, что оба фильма Один Дома с Маколеем Калкиным вышли в 1990-ом и 1992-ом году соответственно.

Ранее сообщалось о том, что Маколей Калкин вернулся к роли в Один Дома