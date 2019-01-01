Первая мировая: Вышел трейлер военной драмы 1917 с Камбербэтчем

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Опубликован трейлер фильма 1917 /Скриншот с YouTube

Оскароносный режиссер Сэм Мендес, снявший Красоту по-американски, Дорогу перемен и пару фильмов о Джеймсе Бонде, теперь взялся за военную тематику. Его новая лента 1917 обзавелась первым трейлером, а снялись в ней звезды-британцы Бенедикт Камбербэтч, Ричард Мэдден, Марк Стронг, Колин Ферт и Эндрю Скотт.

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В центре сюжета грядущей ленты - двое парней, попавших на фронт за год до того, как закончится Первая мировая война. И прямо на передовой в окопах, находясь под командованием матерых офицеров, они ощутят на себе настоящий ужас происходящего.

Военная драма 1917 от Сэма Мендеса выйдет в мировой прокат 5 марта 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер драмы Ирландец Мартина Скорсезе