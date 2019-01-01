Звезда Аквамена Джейсон Момоа покарает убийц жены

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Джейсон Момоа снимется в новом фильме /Getty Images

Популярный актер Джейсон Момоа, известный по главной роли в блокбастере Аквамен и по роли Кхала Дрого в Игре Престолов, присоединился к новому триллеру Милашка. Известно, что картина разрабатывается для стриминг-сервиса Netflix.

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Сюжет расскажет о вдовце, который в одиночку воспитывает дочь после того, как супругу убили неизвестные люди. В то время, когда дело в полиции продвигается крайне медленно, мужчина решает самостоятельно вершить правосудие, начав поиски преступника. Режиссерское кресло занял Брайан Мендоза.

Дата выхода триллера Милашка пока остается неизвестной.

Напомним, что последним на данный момент появлением Момоа в кино стал супергеройский экшен Аквамен, вышедший в конце 2018-го.

Ранее сообщалось о том, что Джейсон Момоа поразил соцсети сменой имиджа