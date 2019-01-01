Оскароносную актрису Фэй Данауэй уволили из шоу за избиение коллеги

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Фэй Данауэйн /Getty Images

78-летняя оскароносная актриса Фэй Данауэй всегда славилась своим сложным характером, благодаря которому не находила общий язык с коллегами и попадала в скандалы. Теперь же это привело ее к увольнению из бродвейского спектакля Tea at Five, где она играла Кэтрин Хепберн.

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Известно, что актриса создавала враждебную среду на месте работы, а другие актеры стали беспокоиться даже за собственную безопасность. Окончательной же причиной отстранения стало то, что Данауэй набросилась на коллегу.

Кроме этого, издание The New York Post рассказало, что она неоднократно опаздывала на репетиции, отказывалась выучить сценарий и требовала, чтобы все окружающие не носили белую одежду из-за того, что это ее отвлекает. Сообщается, что 10-го июля спектакль пришлось отменить после того, как Фэй, не желая надевать парик, устроила погром в гримерке, а также обругала всех своих коллег.

Напомним, что заветный Оскар актриса Фэй Данауэй получила за роль в фильме Телесеть 1976 года.

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