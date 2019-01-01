Дэнни Бойл снимет продолжение зомби-хоррора 28 дней спустя

Режиссер заявил, что у него уже есть хорошая идея для продолжения

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Дэнни Бойл хочет снять продолжение 28 дней спустя /Flickr

Знаменитый режиссер Дэнни Бойл совсем недавно дал интервью изданию The Independent, в котором рассказал о будущих проектах. В частности, кинодел заявил, что у него уже есть отличная идея для продолжения зомби-хоррора 28 дней спустя.

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По его словам, оригинальный фильм возродил зомби-драмы, однако сейчас Алекс Гарлем, с которым вместе он планирует поставить триквел, занят собственными проектами, поэтому он не знает, как дальше будет развиваться работа над картиной.

Напомним, что лента 28 дней спустя вышла в 2002-ом году, а ее продолжение под названием 28 недель спустя поставил режиссер Хуан Карлос Фреснадильо в 2007-ом.

Ранее сообщалось о том, что Том Харди вернется к роли Венома во второй части