Новую Матрицу начнут снимать в 2020-ом году - СМИ

Новый фильм франшизы может выйти в ближайшие несколько лет

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Появились подробности о новой Матрице /Flickr

Различные слухи о новой Матрице от сестер Вачовски ходят уже довольно давно, однако теперь по информации, предоставленной сайтом Discussing Film, началась подготовка к съемкам, которые запланированы на 2020-ый год.

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Судя по заявлениям инсайдера, сценарий к новой фантастической картине написал Зак Пенн, а на главную роль планируют пригласить актера Майкла Б. Джордана. Какие-либо сюжетные подробности отсутствуют.

Напомним, что ранее Чад Стахелски заявлял о начале работы над новой Матрицей, однако позже стало известно, что его речь была неправильно процитирована.

Ранее сообщалось о том, что ужастик Паранормальное явление получил продолжение