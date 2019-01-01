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Ужастик Паранормальное явление получил продолжение

Культовый хоррор вернется седьмой частью
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Paramount начали работу над Паранормальным явлением 7
Paramount начали работу над Паранормальным явлением 7
/Flickr

Знаменитая хоррор-франшиза Паранормальное явление от студии Paramount будет продолжаться, а в данный момент началась разработка седьмой части. Об этом сообщил глава студии Джим Джианопулос.

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Первая часть вышла в 2007-ом и стала хитом проката. Пугающие призраки и страшная активность, зафиксированная на камеру, доводили зрителей до дрожи. Что будет показано в новом фильме, пока не известно, как и его название. Точная дата выхода также пока не названа, однако вероятно, что картина будет представлена в 2021-ом году.

Ранее сообщалось о том, что Стивен Спилберг создаст суперстрашный ужастик

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