Птички и свиньи вместе: Вышел классный трейлер Angry Birds 2

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Вышел новый трейлер Angry Birds в кино 2 /Скриншот с YouTube

Долгожданная вторая часть мультфильма Angry Birds в кино, созданного по нашумевшей игре, отправится в кинотеатры уже этим летом. А сейчас на YouTube можно насладиться финальным трейлером картины.

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На этот раз заклятая вражда птичек и свиней разгорается, выходя на новый уровень. Но следующая угроза приходит тогда, когда ее больше всего не ждут. Герои узнают, что совсем недалеко есть остров с недружелюбной соседкой, а поэтому им предстоит объединить силы, чтобы спасти свой мир.

Анимационная лента Angry Birds в кино 2 выйдет в украинский прокат 8-го августа.

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